Marmaris Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde gençlik merkezi, tenis kortları ve kapalı spor salonu bulunan 350 milyon liralık Marmaris Spor Kompleksi inşaatı sürüyor.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, 2 yılda, Muğla'ya yapımı devam eden ve projelendirilen tesisler ile yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım kazandırdıkları, Marmaris Spor Kompleksi'nin Eylül'de açılacağı bildirildi.

Muğla'da gençlere spor yapmaları için yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve bürokratları ile Muğlamıza yatırımlar için sürekli görüşme halindeyiz. Görüşmelerimiz sonucunda, Muğlamıza ve ilçelerimize yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Son 2 yılda gençlerimiz için çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Muğlamızı, yeni spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtları ile gençlik ve spor merkezi haline getiriyoruz."

-Marmaris'e 350 milyon liralık yatırım

Açıklamada, tüm hızıyla yapımı devam eden tesisin, sporun ve gençliğin kalbinin atacağı ve Marmaris ile Muğla'ya değer katacağı bildirildi.

Mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılan ve yaklaşık 350 milyon lira tutarında bir yatırım ile Marmaris'e yakışır bir spor tesisi kazandırdıkları ifade edildi.

Tamamlandığında modern ve donanımlı spor kompleksine kavuşacağının belirtildiği açıklamada, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edildi.

Marmaris Spor Kompleksi'nde, 2 bin kişilik seyirci kapasiteli kapalı salon, 4 adet bireysel antrenman salonu, basketbol, voleybol, hentbol antrenman sahası, tenis kortları ve gençlik merkezi bulunuyor.