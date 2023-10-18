Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü U-18 Voleybol Takımı Başkanı Ziyaret Etti

Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü U-18 Voleybol Takımı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü U18 Voleybol Takımı ve U16'da oynayan 8 voleybolcu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde voleybolculara Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, Voleybol Şube Sorumlusu Bahattin Kabaçam, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Yıldız ve Başantrenör Serdar Yılmaz da eşlik etti. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, Başkan Oktay'a kulübe verdikleri destek için teşekkür ederken, Başantrenör Serdar Yılmaz da takımın ligin en genç takımı olduğunu belirtti. Başkan Oktay Pazar günü deplasmanda ilk maçlarını Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında oynayacak takıma başarılar dileyerek "Kızlarımızın Marmaris'i en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA