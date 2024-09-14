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Marmaris Belediyesi Gençlik Spor, Bölgesel Amatör Ligi Hedefliyor

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Marmaris Belediyesi Gençlik Spor, Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederken Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkma hedefine odaklanıyor. Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, alt yapıda birçok branşta faaliyet gösterdiklerini ve gençlerin spor yapmasının önemine vurgu yaptı.

Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Gençlik Spor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ligi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Yat Liman'ında bir restoranda düzenlediği basın toplantısında Marmarislilerin desteğiyle 6 branşta ve 7 futbol takımıyla liglerde mücadele ettiklerini A takımlarının hedefinin Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ligi olduğunu söyledi.

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik ve atıcılık olmak üzere 6 branşta binin üzerinde sporcuya imkan sağladıklarını belirten Karaosmanoğlu, altyapılarda U11,U12,U13,U14,U15 ve U16 takımları ile mücadele ederken futbol A takımlarının da Süper Amatör Ligi'nde mücadelesini vereceğini vurguladı.

Karaosmanoğlu, Marmaris'e gönül veren ekip arkadaşlarıyla Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün destekleriyle gençlerin spor yapmasını sağlamak için yola çıktıklarına dikkati çekerken, "Marmaris'in adını geçmişte olduğu gibi sporla duyurmak da istiyoruz. Gençlerimize burada spor yaptırmanın kıymetini önemini çok iyi biliyoruz. Gençleri kazanmalıyız. Sadece adları eğlence ile anılmamalı. Marmaris'te sporla gençler birlikte anılmalı." dedi.

Marmaris'in en büyük kulübü olduklarını belirten Karaosmanoğlu, "Bu kulübe yakışan şeyleri de hep birlikte başaracağız. Yaşadığımız yere faydalı olmak gençlere spor yaptırmak için bu yola çıktık ve bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor

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