Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü
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Kayserispor, Samsunspor'un eski teknik direktörü Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kımızılıların başkanı Nurettin Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı. Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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