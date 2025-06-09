Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü
Kayserispor, Samsunspor'un eski teknik direktörü Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kımızılıların başkanı Nurettin Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını dile getirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.
2 YILLIK ANLAŞMA
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.
SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı. Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.