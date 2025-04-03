İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi hakkında karar verildi

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız

Markao: "Gol için sayı hedefim yok"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un golcüsü Markao, Bandırmaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gol sayısına odaklanmadığını belirten Markao, takımının şampiyonluk hedefi için çalıştıklarını ifade etti.

- Markao: "Gol için sayı hedefim yok"

KOCAELİ - Kocaelispor'un golcüsü Markao, ligin 32. haftasında karşılaşacakları Bandırmaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, forma giyerken gol için herhangi bir sayı hedefi olmadığını söyledi.

Trendyol 1. Ligi takımlarından Kocaelispor, 6 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Markao, Kocaelispor- Sakaryaspor karşılaşmasını Brezilya'da çok fazla kişinin izlediğini belirterek, "Futbol camiasında bir sürü tanıdığım oyuncu var. Bu sebepten dolayı maçı Brezilya'da da izleyen çok fazla kişi oldu. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de yine beni takip ettiklerinden dolayı maçı izleyen çok fazla insan oldu. Tüm bunların haricinde önümüzde çok zor bir maç var. Şampiyonluğa artık çok yakınız bunun için de tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Performansı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemediğini söyleyen Markao, "Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var ve biz puan veya puanlar alarak yolumuza devam ediyoruz bence önemli olan da budur. Daha önce de söylediğim gibi benim buraya gelişim şampiyon olmak benim katkımın olması önemli tabii ki ama gol sayısı önemli değil hocamızın direktifleri doğrultusunda katkıda bulunduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title