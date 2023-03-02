Marius Sumudica, teknik direktörlük kariyerine nokta koyma kararı aldı: Futbol benim için tarih olacak

Bir dönem Türkiye'de de çalışan ve renkli kişiliğiyle Süper Lig'in efsane isimlerinden olan teknik direktör Marius Sumudica, emekli olacağını duyurdu. Sumudica yaptığı açıklamada, "En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

"TANRI BANA BU ADIMI ATMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Sumudica yaptığı açıklamada, "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti geldi. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de görev yapan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Temmuz 2022'de 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.