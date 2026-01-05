Haberler

Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü

Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Güncelleme:
Ülkemizde birçok takımda görev yapan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, kariyerinde yeni bir sayfa daha açıyor. Son olarak Rumen ekibi FC Rapid 1923'ü çalıştıran Sumudica, 7.5 aydır herhangi bir takımı çalıştırmamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood ile anlaşma sağladı.

  • Marius Sumudica, Al-Okhdood takımı ile anlaşma sağladı.
  • Sumudica, 7.5 aydır herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.
  • Sumudica, daha önce iki dönem Al-Shabab'ı ve bir dönem Al-Raed'i çalıştırdı.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, kariyerinde yeni bir sayfa daha açıyor.

4. KEZ SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Son olarak Rumen ekibi FC Rapid 1923'ü çalıştıran Sumudica, 7.5 aydır herhangi bir takımı çalıştırmamasının ardından yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Daha önce iki dönem Al-Shabab'ı, bir dönem de Al-Raed'i çalıştıran deneyimli hoca, bu kez de Al-Okhdood ile anlaşma sağladı.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Arabistan'a ulaşan Sumudica, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak. Al-Okhdood'un 54 yaşındaki deneyimli hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklayacağı aktarıldı.

