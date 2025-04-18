Mario Lemina, Vefat Eden Arkadaşını Unutmadı

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden vatandaşı Aaron Boupendza'yı unutmadı ve maçın ardından üzerinde onun fotoğrafı olan tişörtü tribünlere gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde vefat eden vatandaşı Aaron Boupendza'yı unutmadı. Lemina, maçın ardından üzerinde Boupendza'nın fotoğrafı olduğu tişörtü tribünlere gösterdi.

Aaron Boupendza, geçtiğimiz günlerde Çin'de bir kaza sonucu 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL