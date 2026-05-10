Mario Lemina: Her şeyi kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, gelecek yıl hedeflerinin her şeyi kazanmak olduğunu belirtti. Geçen sezonun zorlu geçtiğini ancak iyi bir iş çıkardıklarını ifade etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için mutlu olduğunu söyleyen Mario Lemina, "Bunun için çok çalıştık. Gerçekten zor ve uzun bir sezon oldu. İyi iş çıkardık. Taraftarlar harikaydı. Teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ederim" ifadelerinde bulundu.

Gelecek sezon hakkında da konuşan Lemina, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu. Maalesef kupayı kazanamadık ama gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" dedi.

Son olarak Mario Lemina, desteklerinden dolayı Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
