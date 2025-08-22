Mario Lemina'dan Transfer Açıklaması: 'Sadece Galatasaray'dayım'
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takımından ayrılacağına dair spekülasyonlara yanıt vererek sadece Galatasaray'da olduğunu ve geleceğinin tamamen bu takımla bağlı olduğunu ifade etti.
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.
Gabonlu oyuncu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor