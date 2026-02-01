Haberler

Mario Lemina cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın futbolcusu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak maçı kaçıracak.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ederken, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırında yer alıyordu. Müsabakanın 34. dakikasında orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında Lemina sarı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmada oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
