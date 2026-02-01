Mario Lemina cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ederken, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırında yer alıyordu. Müsabakanın 34. dakikasında orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında Lemina sarı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmada oynayamayacak. - İSTANBUL