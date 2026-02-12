Haberler

Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti


Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan maçta ırkçı hakaretlere maruz kaldığını açıkladı ve "Artık yeter" diyerek tepki gösterdi.

  • Mario Balotelli, Dubai City FC ile oynanan maç sırasında ırkçı hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.
  • Balotelli'ye maç sırasında maymun sesleri çıkarıldı ve 'Git biraz muz ye' şeklinde ifadeler kullanıldı.
  • Balotelli, 'Futbolda veya toplumumuzda ırkçılığa yer yok' dedi ve 'Artık yeter' diyerek tepki gösterdi.

Bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ırkçı saldırıya uğradığını açıkladı. İtalyan futbolcu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

"MAYMUN SESLERİ VE HAKARETLER"

Balotelli, 11 Şubat'ta Instagram hikayesi üzerinden yaptığı paylaşımda, Dubai City FC ile oynanan maç sırasında ırkçı hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Tecrübeli forvet, karşılaşma esnasında kendisine maymun sesleri çıkarıldığını ve "Git biraz muz ye" şeklinde ifadeler kullanıldığını aktardı.

"ARTIK YETER"

35 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Bugün bir maç sırasında birkaç kez ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Futbolda veya toplumumuzda ırkçılığa yer yok. Sadece kendim için değil, buna maruz kalan tüm oyuncular için dikkat çekmek amacıyla konuşuyorum. Artık yeter." sözlerine yer verdi. Balotelli, Al-Ittifaq ile Dubai City FC arasında oynanan FA Cup üçüncü tur maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

