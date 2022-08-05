Mario Balotelli, Sion ile anlaşmaya vardı! Top artık Adana Demirspor'da

Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli'nin yeni rotası İsviçre olabilir. Sion'un yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

KULÜPLER ANLAŞIRSA BALOTELLI İMZAYI ATACAK

Sporx'in gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre, Sion ile Balotelli arasındaki müzakereler olumlu geçti. Futbolcudan sonra sırada Adana Demirspor'un olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşınca Balotelli imza atacak.

"BALOTELLI TRANSFERİ GÜÇ KATACAKTIR"

Sion Başkanı Christian Constantin konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Constantin, "Bir transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi güç katacaktır" dedi.

ADANA DEMİRSPOR, 3.2 MİLYON EURO GELİR HEDEFLİYOR

Öte yandan Mario Balotelli'ye İtalya'dan Palermo, İspanya'dan Valencia ve Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği hatırlatıldı. Adana Demirspor'un Balotelli transferi için 3.2 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istediği ifade edildi. Fakat; Sion'un bu rakamı indirmek istediği belirtildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Ayrıca Adana Demirspor'un Mario Balotelli için en yüksek teklifi veren kulübe sıcak bakacağı da belirtildi. Balotelli için Adana Demirspor ile Sion arasındaki görüşmeler golcü ismin geleceğini şekillendirecek. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü futbolcu geçene sezon 31 maçta 18 gol atıp 4 de asist yaptı.