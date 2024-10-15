Üye Girişi
Haberler

Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'ya geri dönen Mario Balotelli'nin yeni takımı ve maaşı belli oldu. Son olarak Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Balotelli'nin sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı ve maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, son olarak Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu, Mario Balotelli için geriye sayıma geçti. İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Balotelli, Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacak.

Adana'daki ikinci serüvenini 1 Temmuz'da noktalayan İtalyan forvet, ülkesine geri döndü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Balotelli, Genoa ile anlaşma sağladı. Haberde tecrübeli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı vurgulandı.

250-300 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Yine haberde Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü
Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Adana Demirspor Mario Balotelli Balotelli Adana Yaşam Spor

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.