Mario Balotelli bıçak altına yattı! Aylarca sahalardan uzak kalacak

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada İtalyan golcüye Balotelli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Balotelli'nin 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SANCAK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

3 GOLÜ VAR

Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.