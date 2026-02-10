Haberler

Mardinli Jorge Jesus'un saha kenarındaki tarzı olay oldu

Güncelleme:
Mardin Kızıltepe 47 Spor'un teknik direktörü Veysi Altun, saha kenarındaki görüntüsü ve enerjik tavırlarıyla gündem oldu. Futbol kamuoyunda "Jorge Jesus" lakabıyla anılan Altun, maç esnasındaki duruşu ve hareketleriyle Portekizli teknik adamı hatırlattı.

  • Mardin Kızıltepe 47 Spor'un teknik direktörü Veysi Altun'un saha kenarındaki enerjik tavırları gündem oldu.
  • Veysi Altun'un maç boyunca kulübeden sık sık ayağa kalkması ve oyuncularına anlık direktifler vermesi dikkat çekti.
  • Sosyal medyada, Veysi Altun'un saha kenarındaki stilinin Jorge Jesus'a benzetildiği konuşuldu.

SAHA KENARINDA YOĞUN TEMPO

Veysi Altun'un maç boyunca kulübeden sık sık ayağa kalkması, oyuncularına anlık direktifler vermesi ve oyunun içine yüksek tempoyla dahil olması dikkatlerden kaçmadı. Bu yönüyle Altun, yalnızca takımıyla değil, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da öne çıktı.

GÜNDEM OLDU

Altun'un stilinin Jorge Jesus'a benzetilmesi kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Futbolseverler, teknik direktörün mimikleri ve saha içi tepkilerinin ünlü teknik adamla olan benzerliğine dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
