Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor tarafından düzenlenen programda kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programa Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Vali Akkoyun, takımın yeni sezon hedefleri ile ilgili teknik heyet ve kulüp yönetimi ile görüşüp, futbolculara başarı diledi.

Vali Akkoyun, toplantıda yaptığı açıklamada, futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak ortaya konulan mücadeleden dolayı futbolculara teşekkür etti. Mardin 1969 Spor'un bulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren Vali Akkoyun, "Her biriniz üst ligleri hak eden, ona layık futbolcu kardeşlerimizsiniz. Hep birlikte inşallah Mardin 1969 Sporumuzu hak ettiği yere getirelim. Bu şehrin tahinde ismi altın harflerle yazılan futbolcu kardeşlerimiz olun. Cumhurbaşkanımız yeni stadın yapılması talimatını verdi. Biz inşallah Ocak ayı gibi yeni stadımızın ihalesini yapmayı planlıyoruz. 1 buçuk iki ay sonra da inşasına başlıyoruz. UEFA, dünya standartlarında 15 bin seyirci kapasiteli bir stat yapıyoruz" dedi.

"Mardin'de yaşayan her vatandaşımızın bu takıma sahip çıkması gerekiyor"

Her zaman takımın yanında olduklarını kaydeden Akkoyun, "Bu takımı her bir Mardinlinin desteklemesi gerekiyor. Hem maddi hem de manevi olarak destekleyerek, formasını alarak, maçına giderek Mardin'de yaşayan her vatandaşımızın bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bizler her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama siz başarı yolculuğunda sahada sadece futbol düşünerek, takımı sıkıntıya sokacak hareketlerden kaçınarak Mardin'in kültürüne, medeniyetine yakışan futbolumuzu lütfen oynayalım. Yenseniz de yenilseniz de bizler yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar da "Kalan iki maçta kazanarak ilk devreyi iyi bir yerde bitirmeyi istiyoruz. Yönetimimiz de elinden geleni yapıyor. Futbolcularımıza da güvenimiz sonsuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Devre arası kampımıza iyi ve moralli girmek istiyoruz. Tabi bu morali bizlere verecek olanlar futbolcularımız olacak. Bu şehre sevinci yaşatacak olanlar sizlersiniz. Biz valimizin önderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Futbol olarak mücadelenizi beğeniyoruz. İkinci devrede iyi yerlere geleceğimize inanıyorum, sizler de inanın" dedi. - MARDİN