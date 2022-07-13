Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü

Mardin'in Artuklu ilçesinde ata sporunu yaşatmak üzere 20 dönümlük alanda bölgenin en büyük Atlı Spor Kulübü açılıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ata sporunu yaşatmak üzere 20 dönümlük alanda bölgenin en büyük Atlı Spor Kulübü açılıyor.

Artuklu ilçesinde daha önce 3 dönümden oluşup 20 at ile hizmet veren Atlı Spor Kulübü, yeni yerinde 20 dönüm arazi üzerine 40 at ile Mardin halkına hizmet verecek. Yoğun talep üzerine alanlarını genişletmek için yeni yere taşındıklarını söyleyen Atlı Spor Kulübü Sahibi Veysi Gerehan, "Yeni yerimiz 20 dönümden oluşuyor. Daha önce 3 dönümlük alanda 20 atla hizmet veriyorduk. Şimdi ise 40 at ile hizmet vereceğiz. Rahvan, Arap, Hollanda, Pony, İngiliz, Frozen, Apaçi ve Midilli ati olmak üzere 8 cins ile toplamda 40 at halkımızın hizmetinde olacak. Yeni alanda piknik yeri, kafe ve evcil hayvanlardan oluşan hayvanat bahçemizde olacaktır. Yeni yerimiz Diyarbakır yolu 10. kilometre Davutoğlu mevkiinde olacaktı" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atlı Spor Kulübü Artuklu Mardin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title