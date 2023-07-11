Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi

Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde ederek milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) desteğiyle Mardin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndaki müsabakalarda dereceye giren ve milli takıma seçilen sporculara, madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde ederek milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) desteğiyle Mardin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndaki müsabakalarda dereceye giren ve milli takıma seçilen sporculara, madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.