Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivalyo Petev, Muğlaspor maçının ardından karşılaşmanın her iki yarısında da üstün oynadıklarını belirterek, "Maçı kaybetmiş olmamıza rağmen oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Mardin 1969, deplasmanda Muğlaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, "Bu maç sonucundan sonra konuşmak tabii kolay değil. Ama maça genel olarak baktığımızda maçın kontrolü bizdeydi. Her şeyi yaptık, her şeyi denedik. Birinci yarı bir hata yüzünden hatalı bir gol yedik. Özellikle ilk yarı maçın kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda ise yanlış hatırlamıyorsam 72. dakikaya kadar yine rakip çok bir şey üretemedi. Ancak yine bir hata sonucu bir gol yemiş olduk. Ondan sonra da maçta geri dönüş yapmak daha da zorlaştı bizim için. Ama ben takıma baktığımda maçı kaybetmiş olmamıza rağmen iyi bir ruh ortaya koydular, iyi bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum. Sadece bizim son paslarda ve şut konusunda bazı geliştirmemiz gereken şeyler var. O son pası, o son şutu yapamadığın zaman futbolda bazen aksilikler yaşayabiliyorsun. Ve bu maç sonucunda Muğlaspor'u tebrik ederim. Biz bir sonraki maçımız olan kupa maçına odaklanacağız şimdi. O doğrultuda hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı