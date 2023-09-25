Mardin 1969 Spor ve 52 Orduspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında 52 Orduspor'u konuk etti. Mardin 1969 Spor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti ancak 52 Orduspor, ikinci yarıda attığı golle beraberliği sağladı. Maç sonucunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.