Mardin 1969 Spor ve 52 Orduspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında 52 Orduspor'u konuk etti. Mardin 1969 Spor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti ancak 52 Orduspor, ikinci yarıda attığı golle beraberliği sağladı. Maç sonucunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.
TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında 52 Orduspor'u konuk etti.
21 Kasım Şehir Stadında oynanan müsabakanın 9. dakikasında Mardin 1969 Spor penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda konuk ekip 52 Orduspor Mert Tunç'un 57. dakikada attığı golle beraberliği buldu.
Maçta taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor