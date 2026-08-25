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Mardin 1969, Vanspor Maçına Hazır: Cingöz'den Galibiyet Mesajı

Mardin 1969, Vanspor Maçına Hazır: Cingöz'den Galibiyet Mesajı
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Marcin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Marcin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 29 Ağustos Cumartesi günü Vanspor FK'yı ağırlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde geride kalan haftalarda topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alan Mardin 1969 Spor, Hamzabeyli Tesisleri'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda ısınma ve koşu çalışmalarının ardından topla çalışma yapan futbolcular, çift kale maçla tempoyu artırdı. Teknik Direktör Cingöz, antrenmanı yakından takip ederek oyuncularına uyarılarda bulundu. Mücadeleye dair açıklamalarda bulunan Cingöz, "İlk kez kendi taraftarlarımızın önünde lig maçına çıkacağız. Bu bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Rakibimiz güçlü bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Ama biz sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımın mevcut durumundan memnunum. Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız. Sezon ilerledikçe oyun anlamında daha iyi bir seviyeye geleceğiz" dedi.

Mardin 1969 Spor - Vanspor FK arasındaki mücadele 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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