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Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Uğur Adem Gezer'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uğur Adem Gezer ile 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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