Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev yapan Petev'in, lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı