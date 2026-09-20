Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a 8. hafta maçında evinde 1-0 yenildi

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MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci hafta maçında konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 20.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkuses yönetirken, yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ile Burak Sami Şad yaptı. Mardin 1969 Spor mücadeleye Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic, Kayode, Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı, Wilks ve Teklic 11'i ile çıktı. Metro Holding Kayserispor, Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar, Sinan Kurt, Benhur Keser, Moreno, Camara, Görkem Sağlam, Cenk Şen ve Sulejmannov 11 ile sahada yer aldı.

Her iki takımda maça kontrollü olarak başlarken, karşılıklı ataklara rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın 68'inci dakikasında Kayserispor'dan Moreno'nun ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç bu şekilde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı