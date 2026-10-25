Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile 12. hafta maçı öncesi antrenman yaptı

Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile 12. hafta maçı öncesi antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve çift kale çalışması yaptı.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Mardin 1969 Spor ile Manisa FK, saat 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA