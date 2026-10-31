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Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı

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Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlığını tamamladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.???????

Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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