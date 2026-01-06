Haberler

Mardin 1969 Spor'da 4 transfer

Mardin 1969 Spor'da 4 transfer
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveye 1 puan geride bulunan Mardin 1969 Spor, ikinci devre öncesi kadrosuna 4 yeni oyuncu kattı. Takım kamp sürecinin ardından Muş Spor maçı hazırlıklarına başladı.

MARDİN 1969 Spor, ikinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmek için 4 transfer birden yaptı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin ilk devresini zirvenin 1 puan gerisinde tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 37 puan toplayarak şampiyonluk yarışında güçlü bir konumda yer aldı. Ligin ikinci devresi öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Mardin temsilcisi, ilk olarak Ahmet Can Özdemir ve Serdar Yiğit ile yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında Muhammed Ali Doğan, Berkay Doğan, Mehmet Maniş ve Şahverdi Çetin'i renklerine bağladı. Kulüp yetkilileri, en az 3 futbolcunun daha takıma kazandırılmasının beklendiğini açıkladı.

Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da 7 günlük kamp yapan Mardin 1969 Spor, kampın ardından Mardin'e dönerek ligin 18'nci haftasında oynanacak Muş Spor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-lacivertliler, 11 Ocak'ta kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayla ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.

DUYAN: BÜTÇEMİZİ ZORLAMADAN TRANSFERLER YAPIYORUZ

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Asbaşkan Veysi Duyan, "Bütçemizi zorlamadan, ihtiyacımız olan transferleri yapıyoruz. Takımımız ligin ilk devresinde kısıtlı bütçeyle, bütçesi daha güçlü olan takımları geride bıraktı. İkinci devrede rakiplerimiz daha da güçlendi. Ancak transfer heyetimiz, zaten iyi olan kadromuzun gücüne güç katacak nokta atışı transferler yapıyor. Şu ana kadar 4 futbolcumuzu renklerimize bağladık ve bu oyuncuların direkt katkı sağlayacağına inanıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
