Mardin 1969 Spor, Güzide Gebzespor Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Güzide Gebzespor Maçına Hazırlanıyor
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 33. haftada deplasmanda Güzide Gebzespor ile oynayacak. 19 Nisan Pazar günü Kocaeli'deki maçta galibiyet hedefleyen takım, ligde 67 puanla 3. sırada yer alıyor ve play-off garantisiyle sezonu başarıyla sürdürüyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda karşılaşacağı Güzide Gebzespor maçına hazırlanıyor.

Mardin 1969 Spor, 33'üncü hafta mücadelesinde 19 Nisan Pazar günü Güzide Gebzespor'a konuk olacak. Kocaeli Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada kırmızı-lacivertliler, sahadan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. 13 yıl aradan sonra yükseldiği 2'nci Lig'de başarılı bir sezon geçiren Mardin temsilcisi, ligde oynadığı 32 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 67 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Play-off oynamayı garantileyen ve karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Mardin temsilcisi, cumartesi günü uçakla İstanbul'a gidip, ardından kara yoluyla Kocaeli'nin Gebze ilçesine geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
