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Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi

Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. Teknik direktör Ahmet Cingöz gözetiminde çift antrenman yapan 30 futbolcu, kampı 10 Temmuz'da sonlandıracak.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Esentepe mevkisindeki bir otelde kampa giren Mardin ekibi, akşam antrenmanını teknik direktör Ahmet Cingöz gözetiminde gerçekleştirdi.

İdmana açma germe hareketleriyle başlayan 30 futbolcu, daha sonra kondisyon ve istasyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor'un kampı 10 Temmuz'da sona erecek.

Mardin ekibi, aranın ardından ikinci kamp dönemi için tekrar Bolu'ya gelecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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