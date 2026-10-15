Mardin 1969 Spor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'de 3 puan kazandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Ivaylo Petev, "Bugün çok zor bir 3 puan kazandık. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takımdı. Oyuncularımın performansından dolayı çok mutluyum." dedi.

Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Petev, şöyle konuştu:

"Bugün çok zor bir 3 puan kazandık. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takımdı. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yaptık. Rakibimize fazla gol pozisyonu vermedik. Oyuncularım çok iyi savunma yaptı, hücumda da etkili oldu. Topu her kazandığımızda hücuma yönelik ataklar geliştirmeye ve ileriye doğru oynamaya çalıştık. Son 20 dakikada stoper sayımızı 3'e çıkararak 5'li savunma hattına döndük. Daha sonra farkı artırabileceğimiz fırsatlar yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Zorlu bir maçı 3 puanla tamamladık."

Petev, bir sonraki karşılaşmanın hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Fatih Karagümrük cephesi

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, kaybettikleri bir maçın ardından konuşmanın kolay olmadığını belirtti.

Maçın genelinde topa sahip olduklarını, 14 şut çektiklerini ancak isabet oranında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tarakçı, rakiplerinin kaleyi bulan tek şutunun gol olduğunu ifade etti.

Tarakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni gelen hocamızla birlikte analizlerimizi yaptık. Bugün yediğimiz golün gelebileceğini biliyorduk ve buna yönelik önlemler almaya çalıştık. Maalesef aldığımız önlemlere rağmen aynı golü yedik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok istediler ve golü buldular. Bugün isteyen kazandı. Sayısal olarak oyunu domine etsek de maalesef kazanamadık ancak bu bizim için bir son değil. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Tekrar ayağa kalkacağız. Son 3-4 maçtır elimizde olan karşılaşmaları kaybetmeye başladık ve çok kolay puanlar kaybettik. Umuyorum ki kulüp olarak yeniden toparlanıp ayağa kalkacağız. Bunun için çalışacağız."

Kaynak: AA