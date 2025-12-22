Haberler

Mardin 1969 Spor, 1 puanla zirvenin gerisinde ilk devreyi kapattı

Mardin 1969 Spor, 1 puanla zirvenin gerisinde ilk devreyi kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ilk devreyi 37 puanla 2. sırada bitirerek Bursaspor'un sadece 1 puan gerisinde yer aldı. Kısıtlı bütçe ve kadro sıkıntılarına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken takım, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, devreyi zirvenin sadece 1 puan gerisinde tamamladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Mardin 1969 Spor, ligin ilk devresini 37 puanla 2'nci sırada tamamladı. Sezona kısıtlı bir bütçeyle giren ve ciddi kadro sıkıntıları yaşayan kırmızı-lacivertliler, tüm olumsuzluklara rağmen zirve yarışından kopmadı. Mardin temsilcisi, daha yüksek bütçeye sahip Bursaspor'un yalnızca 1 puan gerisinde ilk devreyi kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

17 MAÇTA 11 GALİBİYET

Ahmet Cingöz yönetimindeki Mardin 1969 Spor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 37 kez havalandıran kırmızı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 13 gol gördü. Hem hücumda hem savunmada ortaya konan bu tablo, takımın disiplinli yapısını gözler önüne serdi. Kulübün, sezonun ilk yarısında 7'si ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 10 futbolcunun cezalı, 2 oyuncunun da sakat olduğu belirtildi. Ligin ikinci devresi için Antalya'da kampa girecek olan Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını burada sürdürecek. Mardin temsilcisi, ilk yarıda gösterdiği performansın üzerine koyarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
title