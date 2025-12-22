Mardin 1969 Spor, 1 puanla zirvenin gerisinde ilk devreyi kapattı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, devreyi zirvenin sadece 1 puan gerisinde tamamladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Mardin 1969 Spor, ligin ilk devresini 37 puanla 2'nci sırada tamamladı. Sezona kısıtlı bir bütçeyle giren ve ciddi kadro sıkıntıları yaşayan kırmızı-lacivertliler, tüm olumsuzluklara rağmen zirve yarışından kopmadı. Mardin temsilcisi, daha yüksek bütçeye sahip Bursaspor'un yalnızca 1 puan gerisinde ilk devreyi kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

17 MAÇTA 11 GALİBİYET

Ahmet Cingöz yönetimindeki Mardin 1969 Spor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 37 kez havalandıran kırmızı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 13 gol gördü. Hem hücumda hem savunmada ortaya konan bu tablo, takımın disiplinli yapısını gözler önüne serdi. Kulübün, sezonun ilk yarısında 7'si ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 10 futbolcunun cezalı, 2 oyuncunun da sakat olduğu belirtildi. Ligin ikinci devresi için Antalya'da kampa girecek olan Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını burada sürdürecek. Mardin temsilcisi, ilk yarıda gösterdiği performansın üzerine koyarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.