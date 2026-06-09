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Mardin 1969 Spor'dan tranfsfer iddialarına ilişkin açıklama

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Mardin 1969 Spor, resmi kanallardan duyurulmayan transfer haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Mardin 1969 Spor, transfer iddialarına ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmayan hiçbir transfer haberine itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kulübümüz adına çeşitli transfer iddiaları ve spekülasyonlar kamuoyunda yer almaktadır. Kulübümüz, yeni sezon yapılanması kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarını planlı ve titiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu süreçte, kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmayan hiçbir transfer haberine itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin 1969 Spor ile ilgili tüm resmi gelişmeler, yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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