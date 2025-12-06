Haberler

Mardin 1969 Spor, Bursaspor'a mağlup oldu

Mardin 1969 Spor, Bursaspor'a mağlup oldu
Güncelleme:
2'nci Lig 14'üncü hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 2-1 yenildi. Maçta penaltı atışı değerlendirilemedi ve her iki takım da gol buldu.

2'nci Lig 14'üncü hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kızıltepe İlçe Stadında oynanan maça Mardin 1969 Spor, İsmail Cengiz, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Yalçın Kılınç, İslam Çerioğlu, Vural Altan, Erol Akdağ, Doğukan Emeksiz, Abdullah Aydın, Bünyamin Balat, Serdar Yiğit ve Mert Miraç Altıntaş ilk 11'i ile çıktı.

Oğuzhan Gökçen'in yönettiği, yardımcılıklarını ise Tolga Okumuş ve Gürcan Uslu'nun yaptığı maçta Mardin 1969 Spor, 28'inci dakikada penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Bünyamin Balat'ın vuruşunu Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı kurtardı.

36'ncı dakikada İlhan Depe'nin asistinde Ertuğrul Ersoy topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarının sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 45+5'inci dakikada, Bünyamin Balat'ın kanattan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Bursaspor, 68'inci dakikada Musa Çağıran'ın asistinde Barış Gök'ün ayağından bulduğu gol ile öne geçti. 1-2

Kalan sürede başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
