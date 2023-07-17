Mardin 1969 Spor 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Mardin 1969 Spor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadında başladı.

Kırmızı lacivertli takım, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Başkan Yardımcısı Rıdvan Aktürk de izledi. İlk idmana izinli olan futbolcular katılmadı.

Teknik direktör Cevdet Uzunköprü, futbolcularla bir toplantı yaparak hedeflerini belirtti ve başarı için birlik, azim ve inanç gerektiğini söyledi. Antrenmanda futbolcular koşu ve kuvvet çalışması yaptı.

Başkan Rıdvan Aşar ise antrenman sonrası futbolculara yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Aşar, futbolculardan başarının gelmesi için sadece işlerine odaklanmalarını istedi. Aşar da futbolculara en güzel imkanı sunmak için çabaladıklarını belirterek, "Sizlerin daha iyi koşullarda müsabakalara hazırlanması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz sizden sadece çalışmalarınıza odaklanmanızı istiyoruz. Her ihtiyacınız karşılanacaktır. Yeter ki siz azimli olun ve başarıya inanın." dedi.

Kırmızı lacivertli takım Ağustos'un ilk haftasına kadar çalışmalarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadında sürdürecek. Ardından takım Bolu'da kampa girecek.