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Mardin 1969 Spor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Mardin 1969 Spor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hamzabey Tesisleri'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, atletik koşular, top çalışması ve çift kale maç yapıldı. Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek. Maç, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

MARDİN 1969 Spor, 1'nci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hamzabey Tesisleri'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Mardin 1969, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Mardin 1969 Spor ile Sivasspor, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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