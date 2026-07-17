Mardin 1969 Spor, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı