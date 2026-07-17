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Mardin 1969 Spor, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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