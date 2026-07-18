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Mardin 1969, kaleci Erce Kardeşler'i kadrosuna kattı

Mardin 1969, kaleci Erce Kardeşler'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Erce ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler'in, kariyerinde Trabzonspor ve Hatayspor gibi takımlarda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Hoş Geldin Erce Kardeşler" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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