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Mardin 1969, Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor

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Mardin 1969, Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
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Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ivaylo Petev, rakiplerine saygı duyduklarını ve Mardin'e 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı.

Antrenmanın devamında pas çalışan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Petev, rakiplerine saygı duyduklarını ve Mardin'e 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takımın antrenmanlarda yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Petev, "Takımımız şu anda çok yoğun ve zorlu çalışmalar gerçekleştiriyor. Oyuncularımdan beklentim çok yüksek. Çünkü hepsi büyük bir özveri gösteriyor. Maçta onların vereceği reaksiyonu görmek istiyorum. Amacımız bu karşılaşmadan galibiyetle dönmek." ifadelerini kullandı.

Mardin 1969 ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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