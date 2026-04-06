Fenerbahçe'de Asensio, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Dizinde ödem tespit edilen Asensio'nun sakatlığının ciddi görünmediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre Beşiktaş ile oynanan derbi müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün gece MR'ı çekilen Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi.

30 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde yeniden yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR'a daha girecek.

Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Süha Gür
