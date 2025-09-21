Haberler

Marco Asensio, Fenerbahçe ile İlk Golünü Attı

Marco Asensio, Fenerbahçe ile İlk Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa ile oynanan maçta sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin tek golü 3. dakikada Marco Asensio'dan geldi. İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerde ilk kez 11'de başladığı maçta ilk golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki futbolcu ayrıca ligin 5. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin de son 7 dakikasında görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.