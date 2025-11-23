Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, ligdeki son 5 müsabakada ise 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
- Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.
- Marco Asensio, son 5 lig maçında toplam 5 gol ve 2 asist kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
ASENSIO DURDURULAMIYOR
29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
SON 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı. Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kalan Asensio,ligdeki son 5 müsabakada 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.