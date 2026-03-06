Haberler

Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı

Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Güncelleme:
Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan dayanışma akımına Fenerbahçeli Marco Asensio da destek vererek Türkiye'de kendisini yabancı gibi hissetmediğini söyledi.

  • İspanya'nın savaş karşıtı tutumu, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dayanışma akımı başlattı.
  • Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Türkiye'de kendisini yabancı gibi hissetmediğini söyledi.
  • Marco Asensio, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

İspanya'nın uluslararası krizlerde sergilediği savaş karşıtı tutum, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dikkat çeken bir dayanışma akımı başlattı. İki ülke kullanıcıları arasında esprili ve dostane paylaşımlar hızla yayılırken, bu etkileşime Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio da kayıtsız kalmadı.

SOSYAL MEDYADA DOSTANE PAYLAŞIMLAR

Özellikle X platformunda Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İki ülke arasında oluşan bu olumlu etkileşim sosyal medyada dayanışma mesajlarının artmasına neden oldu.

ASENSIO'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Asensio, Türkiye'de kendisini yabancı gibi hissetmediğini belirterek, "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Kültürümüz, insanlarımız ve enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

500

Haber YorumlarıHasan Turk:

Bos isler ispanya samimide biz iki tarafliyiz cevir kazi yanmasin koyunlar uyanmasin kabede hacilar hayirli ramazanlar.

