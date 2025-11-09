Haberler

Marco Asensio alev aldı! Ligdeki son 4 maçta 3 gol, 1 asist

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Kayserispor maçında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, ligdeki son 4 müsabakada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

  • Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
  • Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta 1 gol kaydetti.
  • Marco Asensio, bu sezon ligde 8 maça çıktı ve 4 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı.

DÖRDÜNCÜ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 38. dakikasında ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 8. maçına çıkan Asensio, 4. kez gol sevinci yaşadı.

SON DÖRT MAÇTA 4 GOLE KATKI

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta derbide de ağları sarsarken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında gol kaydetti. Gaziantep FK maçında da 1 asist yapan Marco Asensio böylece son 4 maçta da skor katkısı yaptı. Asensio, Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
