Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor

Siyah-beyazlıların eski savunma oyuncusu Marcelo Guedes: "Beşiktaş'ın kalbimde yeri bambaşkadır" - "Kontrat göndersinler hemen imzalayayım" - Slovak eski golcü Filip Holosko: "Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal"

METİN ARSLANCAN/CEREN AYDINONAT - Beşiktaşlı eski futbolcular Marcelo Guedes ve Filip Holosko, siyah-beyazlı formayı giydikleri günleri özlemle anıyor.

İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Brezilyalı stoper Marcelo ve Slovak golcü Holosko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Marcelo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Futbol dışında şimdilerde Portekiz'de yarı profesyonel olarak golf oynuyorum. Onun haricinde de kalan vaktimde ailemle ilgileniyorum. Çocuklarıma zaman ayırıyorum. Onlar da futbol oynuyorlar. Tekrar futbolun ritmini kalbimde hissetmek güzel bir duygu." dedi.

Beşiktaş formasını giydiği için gururlu olduğunu anlatan eski savunma oyuncusu, "Beşiktaş'ta çok kupalar kazandık. Taraftarın hala ilgisini ve sevgisini görüyoruz. Onların hala beni hatırlıyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı tabii ki takip ediyorum. Beşiktaş'ın kalbimde yeri bambaşkadır." ifadelerini kullandı.

Marcelo Guedes, "Fiziğin halen iyi durumda. Beşiktaş savunmasında yeniden oynamak ister misin?" sorusuna, "Kontrat göndersinler hemen imzalayayım." yanıtını verdi.

Holosko: "Beşiktaş, yeni sezonda inşallah yeni kupalar kazanır"

Filip Holosko ise Beşiktaş'ın gelecek sezon yeniden kupalar kazanmasını diledi.

Ailesiyle Prag'da yaşadığını anlatan Holosko, "Ülkemde amatör ligde futbol oynamaya devam ediyorum. Beşiktaş taraftarını özledim. Uzun yıllar buradaydım. Beşiktaş taraftarı her zaman bana destek verdi. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da mutluydum. Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal." diye konuştu.

Siyah-beyazlıların son yıllarda ligde şampiyonluktan uzak kaldığını aktaran Filip Holosko, "2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli ile lig ve Türkiye Kupası'nda iki kupa kazandık. Beşiktaş, yeni sezonda inşallah yeni kupalar kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
