Marcel Licka: 'Fenerbahçe'ye karşı iyi bir ders aldık'

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka "İyi takıma karşı oynadık. Teknik oyuncuları var. Yedekte olan oyuncuları da aynen öyle. Bizim için ders kazanmak için iyi maçtı" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Marcel Licka, " Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Onlara saygı duymalıyız. İyi takıma karşı oynadık. Teknik oyuncuları var. Yedekte olan oyuncuları da aynen öyle. Bizim için ders kazanmak için iyi maçtı. Oyuncularımız bu Süper Lig'in temposuna tam anlamıyla hazır değiller. Önemli bir maçtı. Acı çekeceğimizi ve zorlanacağımızı biliyorduk. Evet bunu biliyorduk. Oyuncularımla ortaya koydukları ruh için gurur duyuyorum. 2'nci yarı daha iyiydik. Bence Fenerbahçe bu karakterden dolayı şaşırdılar. Daha sonra ilk defa oynayan oyuncularımız bize farklı şeyler kattı. Oyuncularımdan çok memnunum. Onları tebrik ederim. Önümüzde Kayserispor maçımız var. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Çok kaliteli takıma karşı mücadele ettik" şeklinde konuştu.

'HOCA BENİM VE TÜM SORUMLULUK BENİM'

Tüm sorumluluğun kendinde olduğunu söyleyen Licka,"Hoca benim ve tüm sorumluluk benim. 9 maçta 1 galibiyet çok kötü. 8 mağlubiyetimiz var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların potansiyelini bulmam gerekir. Bu da çalışarak oluyor. Özellikle büyük takımlara karşı güzel karakter gösterdiler. Bundan sonraki maçlarda da böyle olmalı ve etkili olmalıyız. Gol atma kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BEN HAKEM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMİYORUM'

Hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğinin altını çizen Marcel Licka sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ben hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bu konuda ağlayamam. Ben takımımıza ve ben kendime bakarım. Daha iyi ne yapabilirdik diye düşünürüm. Ne yapabilirdim derim ve maçın analizini yaparım. Berkay için de ben oyuncuların ileriye direkt oynamasını isterim ve kararımı verdim. Kayseri'de göreceğiz. Belki Berkay oynayabilir. Sonra karar vereceğim. Orta sahalarımız ileri direkt oynamalarını istiyorum. Kanatlara oynamalarını istemiyorum. Bana bunu gösterdiklerinde daha çok süre alabilirler. Berkay bugün iyi bir süre aldı aslında. Berkay'ın çok fazla şansı vardı ve bunları kullandı. Bu demek değil ki artık oynayamayacak. İlerleyen süreçte Berkay da daha fazla süre alabilir."