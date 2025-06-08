Marc Marquez, Aragon Grand Prix'sinde Birinci Oldu

Marc Marquez, Aragon Grand Prix'sinde Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında İspanyol pilot Marc Marquez, Ducati Lenovo takımıyla birinci sırayı elde etti. Yarışı 41 dakika 11.195 saniyelik sürede tamamlayarak sezonun 4. zaferine ulaştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Aragon Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisini 41 dakika 11.195 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun 4. zaferine ulaştı.

BK8 Gresini takımından İspanyol Alex Marquez, liderin 1.107 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise Marc Marquez'in 2.029 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 9. yarışı İtalya Grand Prix'si, 22 Haziran'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 233 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 201

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 140

4. Franco Morbidelli (İtalya): 115

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 99

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.