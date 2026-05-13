Haberler

Arjantin'de Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen davada iki doktor hakim karşısına çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili davada, doktorlar Maradona'nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını ve bu durumun sağlık durumunu olumsuz etkilediğini öne sürdü. Savcılık ise sağlık ekibini Maradona'nın durumunu yeterince dikkate almakla suçluyor.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü.

Başkent Buenos Aires'e bağlı San Isidro Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Maradona'yı özel bir klinikte tedavi eden iki doktor, efsane futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Doktorlar, Maradona'nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ederek, ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan eski futbolcunun sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini ifade etti.

Soruşturmayı yürüten savcılık ise Maradona'nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri bulunduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savunuyor.

Kardiyolog Oscar Franco, ifadesinde 2 Eylül 2020'de La Plata kentindeki özel Ipensa Kliniği'nde tedavi ettiği Maradona'nın, o dönemde Losartan adlı yüksek tansiyon ilacını kullandığını söyledi.

Franco, yüksek tansiyon ilacının bırakılmasının damar sistemi ve kalp kasında bozulmalara yol açarak kalp yetmezliği riskini artırabileceğini kaydetti.

Aynı klinikte 2 Kasım 2020'de Maradona'yı muayene eden dahiliye uzmanı Marcos Correa, yıldız futbolcunun kullandığı ilaçları kayıt altına alırken üç farklı psikiyatrik ilaç tespit ettiğini, ancak yüksek tansiyon için kullanılan herhangi bir ilaca rastlamadığını dile getirdi.

Savcılığın iddiası

Arjantin'de devam eden dava, Maradona'nın ölümünün önlenebilir olup olmadığı sorusuna odaklanıyor.

Savcılık, evde uygulanan tedavinin yetersiz kaldığını, düzenli tıbbi kontrol yapılmadığını ve Maradona'nın sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmediğini öne sürüyor.

Savcı ayrıca, Maradona'nın sağlık ekibinin efsane futbolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadığını ve onu "kaderine terk ettiğini" savunuyor.

Bu kapsamda aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov, hemşireler ve sağlık koordinatörlerinin bulunduğu 7 sağlık çalışanı yargılanıyor.

Maradona'nın ölümü

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaran Ünal:

benimde amcam yüksek tansiyon ilacı bırakmıştı birkaç ay sonra çok hasta oldu, doktor da uyarmamıştı hiç.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şentürk:

Eski zamanlar böyle değildi. Doktorlara saygı vardı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Özer:

ya bi dakika maradona'nın ilaçlarını bırakması mı öldürdü yoksa sağlık ekibi mi çok karışık bu hikaye. hani doktor isen biri hasta olduğunu görüyor ve birşey yapmıyorsan o zaman sen suçlu değil misin yani? cidden bunu anlamadım ama eğer ilaçları bırakması kendi suçuysa neden doktor durmuyor hani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

İsrail temsilcisi sahneye çıkınca olanlar oldu

Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!