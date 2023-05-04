Manisaspor U18 Takımı, Denizli'ye gitti

Manisa U18 Şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Manisaspor U18 takımı 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Denizli'ye hareket etti.

Manisa U18 Şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Manisaspor U18 takımı 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Denizli'ye hareket etti.

Türk futboluna sayısız yıldız isim kazandıran Manisaspor, altyapısıyla göz dolduruyor. Manisa şampiyonu olan Manisaspor U18 Takımı, 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Denizli'ye doğru hareket etti. 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan müsabakalarda Manisaspor U18 Takımı, Türkiye şampiyonası hedefinde kayıpsız devam etmek hedefiyle çalışmalarını tamamladı. Manisaspor U18 takımı, B grubunda Muğlaspor ve Afyonspor ile mücadele edecek. - MANİSA