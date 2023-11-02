Manisaspor eski başkanı, İzmir'de meydana gelen kazaya karıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada 3 genç hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı. Hayatını kaybeden gençlerden 2'sinin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve eski başkan gözaltına alındı.

- İzmir'de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü Manisaspor eski başkanı çıktı

Manisaspor eski kulüp başkanı, 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltında

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü, Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı. Hayatını kaybeden gençlerden 2'sinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, eski başkanın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mertan Deniz İrez (21), Bünyamin Ceylan ve Rüçhan Sami Yüzgeç isimli şahıslar yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mertan Deniz İrez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan diğer ikisinin de hastanelerde hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Mertan Deniz İrez ve Bünyamin Ceylan'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Türkan Özilhan Hastanesinde hayatını kaybeden Rüçhan Sami Yüzgeç'in cenazesinin de buraya getirileceği öğrenildi.

Eski başkan gözaltında

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.